ضحك وصراخ ورعب .. تعرف علي ما حدث لكل ضحايا رامز مجنون رسمي حتي الآن

بعد عرض 6 حلقات من برنامج رامز مجنون الرسمي، والذي يعد واحدًأ من أهم برامج المقالب بالوطن العربي، حصد رامز على العديد من ملايين المشاهدت، ولكن في ذات الآن تعرض إلى العديد من النقد، حول فكرة البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج لهذا العام هو استدراج الفنانة أروى لبعض الشخصيات العامة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وذلك في برنامج وهمي يحمل اسم كرسي الحقيقة، ولكن في ناية ذلك البرنامج الوهمي يتم عرض 3 صور لبعض الشخصيات المشهورة، ويقول الضيف رأيه في تلك الشخصيات، والتي يكون منها النجم رامز جلال، ثم يتفاجئ الضيف من اختراق رامز صورته، والخروج إليه ليبدأ برنامج رامز مجنون رسمي.

ويطلب منهم رامز بأن يغنوا له أغنية بعنوان "رامز جلال نجوم اليوتيوب .. ده واد شقي وكمان محبوب"، وعندما يرفض الضيف يقوم رامز بجعل الكرسي يكهرب أيديهم، كما يدور الكرسي مثل ألعاب الملاهي، ويتسبب ذلك في ضحك الضيف أو بكاءه، ولك حسب حالته النفسية والعصية.

وبعد ذلك يتركه رامز جلال، وعندما يقدم الضيف للنيل من رامز يقع في بركة مياة، ولكن في نهاية المقلب يطلب رامز من الضيف بأن يسامحه.

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بدأت الحلقة الأولى من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجمة غادة عادل، حيث جلست غادة على كرسي وقامت أروة بسؤالها عدد من الأسئلة الشخصية، ثم تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها وبعد ذلك

يخترق رامز الصورة ولتتفاجأ غادة بوجود رامز أمامها مما يعني ابتداء المقلب الحقيقي.

ويبدأ الكرسي بالدوران، وعندما تبدأ غادة في البكاء يطلب منها رامز أن تضحك،وينزل الكرسي حوض مليء بالماء، ثم يضع رامز كائن بحري مخيف، وقبل أن يلدغ غادة، يخرج من الحوض، وفي نهاية المقلب يستدرجها رامز إلى فتحة خفية في الأرض مليئة بالمياه وتقع غادة وينتهي المقلب.

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وبدأت الحلقة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة الكابتن علي معلول ثم دار حوار تحد بين معلول ورامز حيث قام بكهربة الكرسي، ثم رش على شعر معلول ألوان، ثم مياه وينزل الكرسي في حوض المياه ويهدده رامز بوضع حيوانات لكنه يترجاه لأنه يخاف من كل الحيوانات ثم يطلب منه التوقيع لفريق الزمالك إلا أنه يرفض ويخبره أن يحضر الحيوانات بدلا من ذلك، وينتهي المقلب بوقوعه في حفرة المياه.

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بدأت الحلقة الثالثة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجمة ياسمين صبري، ويطالبها رامز بالخضوع له في المقلب الذي تتعرض خلاله للصعق بالكهرباء وتغمرها المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب

الملاهي ويهددها بالحيوانات وتناهر ياسمين وتبدأ بالصراخ فيطالب رامز بإخراجها وحل وثاقها ثم يستدرجه هي الأخري لتسقط في حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

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بدأت الحلقة الرابعة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجمة أمينة خليل، ويخبرها رامز أنها ليست رقيقة كما تحاول أن تصور للجمهور ويصعقها بالكهرباء وتغمرها المياه فتنهار وتبدأ بالصراخ ويطالب رامز بإخراجها فتطمئن وتحاول مهاجمته ولكنها تسقط في حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

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بدأت الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجم السعودي حسن عسيري، وخلال الحلقة يصعقه بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب

الملاهي، ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي ويهدده بوضع حيوانات في حوض المياه ويبدأ بالصراخ فيطالب رامز بإخراجه مقابل إنتاج فيلم له وإحضار سيارة له هو وابنته ويوافق ويخرج ثم يستدرجه رامز للجزء الأخير من المقلب ويسقط في حفرة الماء.

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تبدأ الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجمة ياسمين رئيس، ويفعل معها كما فعل بالنجوم الذي تم استضافتهم في الحلقات الماضية ويصعقها بالكهرباء ويغمرها بالمياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب

الملاهي، ثم تسقط في حفرة الماء وتحاول الاعتداء عليه ولكنهما يسقطان سويا من درجات السلم.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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