تراند اليوم : شاهد .. شقيقة هيفاء وهبى تشر صورة لها و تسأل حلو جسمى ولا لأ

أشعلت رولا يموت الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبى ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهي عارية تماما جالسة على كرسى خشب وتغطى حلماتها فقط .

وسألت رولا ، جمهورها حلو جسمى ولا لأ .

وكان المكتب الإعلامي لهيفاء وهبي قد اصدر بيانا جاء به: “يهم المكتب الإعلامي للنجمة هيفاء وهبي أن يوضح للرأي العام بأنه ليس لها أي علاقة بكل ما يصدر من أفعال أو أقوال عن المدعوة رولا يموت التي أساءت وما زالت تسيء إليها، وهي أساسا موضع ملاحقة قضائية أمام المراجع المختصة”.