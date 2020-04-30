تراند اليوم : الجمهور متكيف .. تعرف علي أراء جمهور البرنس في أداء أحمد زاهر

لفت الفنان أحمد زاهر الأنظار اليه، خاصتا بعد دوره الذي قدمه في مسلسل “البرنس” “فتحي البرنس” مع الفنان محمد رمضان وعبر عدد من النجوم رأيهم في شخصية “فتحي” التي قدمها احمد زاهر في المسلسل.

نشر “زاهر” صورة علي حسابه الشخصي عبر تطبيق “انستجرام” .

وعلق علي احمد زاهر علي الصورة قائلا: الي هنعمله جامد وصعب لا رب ولا دين يوافق عليه وعرش ربنا اللي جي نار .

وشارك عدد من النجوم في التعليقات علب الصورة من أبرزهم.

1 علقت الفنانة هايدي كرم علي الصورة قائلة : انت عظيم بجد مفيش كلام يوفيك حقك.

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2 وعلقت الفنانة حلا شيحة علي الصورة قائلة: ملكش حل بجد ربنا يوفقك .

3 بينما علي الفنان محمد نور علي الصورة قائلا : معدي والله .

4 وعلقت الإعلامية فاتن زين الدين علي الصورة قائلة: انت وانت بتمثل يتكون في وأي كوكب .

البرنس” مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة “الميراث” الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.