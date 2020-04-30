تراند اليوم : بالصور – أول ظهور لشقيق هشام ماجد في “حاسب تحلم”

يجتمع الفنان هشام ماجد لأول مرة مع شقيقه محمود في فيلم جديد يحمل اسم “حاسب تحلم”.

حاتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس في المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائد في عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.

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يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أحمد خليل وليلى عز العرب وأحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان، وندى نادر ومن إنتاج “إنه”، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

ويعد فيلم “حاسب تحلم” مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقي ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول “مكتوب”، منذ سنتين، كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية في مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية “وإيه يطمن” للفنان هاني عادل.