شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي يتعاون مع الموزع ميدو مزيكا فى أغنية جديدة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي محمود الليثي مع الموزع ميدو مزيكا في أغنية لم يستقر علي اسمها حتي الأن، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، ومن المقرر أن يقدمها بشكل جديد ومختلف غير اللون الشعبي تقاليدي علي يتم طرحها بعد فترة علي يوتيوب بموسم الصيف، حسبما أكد الموزع ميدو مزيكا ل"الخليج 365".

ويجدد محمود الليثي تعاونه مع الموزع ميدو مزيكا الذى قدم معه العديد من الأغانى والتى وصل عددها إلى 10 وأهمها “عم يا صياد"، "اذا كان قلبك كبير"،"انزل بقي يا أحمد"..وغيرهما.

من ناحية أخري طرح الليثى مؤخرا أغنية "هاكاكى هاكاكى" والتي جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل وهى من كلمات محمد قاسم وعارف فخورى وتوزيع اسماعيل نصرت والحان محمد قاسم.

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طرح محمود الليثي أيضا أحدث أغنية بعنوان "يا بجح" على "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع أشرف البرنس، وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية: علمت جاري أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا أعيش ولا حتى آكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، أه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.