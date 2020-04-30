شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل إدريس إلبا Turn Up Charlie على نيتفلكس بعد موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".

ركز المسلسل الكوميدى Turn Up Charlie، على تشارلي الفريد (Elba)، وهو DJ عازب، والذي حصل على فرصة أخيرة للنجاح، شاك فى البطولة فرانكي هيرفي، وبايبر بيرابو و JJ Feild، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

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كما أعلنت شركة نيتفلكس، تأجيل بأنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، وذلك بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بد التصوير يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لـ مدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملين على المسلسل أن يستطيعوا التصوير فى وقتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

على الرغم من أن تأجيل بدء التصوير ليس مفاجأة كبيرة، إلا أنه يؤكد حالة الفوضى التي يتم إلحاقها بجداول الإنتاج في جميع أنحاء العالم، لدى Netflix عدد من الأعمال البريطانية التي تأثرت بوباء COVID-19 ، وأبرزها The Witcher، الذي تم إيقاف تصويره في 16 مارس الماضى.

وكان وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير.