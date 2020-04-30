ليلى علوي تنشر صورة لفتاة تشبهها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لفتاة تشبهها. وعلقت ليلى على الشبه بينهما قائلة: "سبحان الله يخلق من الشبه أربعين". الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير مسلسل التاريخ السري لكوثر مع المخرج محمد أمين والفنانة زينة، ومن المنتظر عرضه قريبا.

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