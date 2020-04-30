الخطر يهدد ابنة حسن الرداد في سادس حلقات شاهد عيان

يسافر عمر الذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد، إلى الأردن لحضور المؤتمر الذي كان من المفترض أن تحضره زوجته ندى، وهناك يراها ويتأكد من أن ظنه صحيح وأنها لم تموت وأن الجثة التي تم حرقهاليست لها.
ويتضح أن ندى التي تجسد شخصية الفنانة هنا شيحة قد غيرت من شكلها، حولها حراسة شديدة جدًا، ويحاول عمر الوصول لها ليتحدث معها ويخبرها بأنهيعلم الحقيقة وأنها قيد على الحياة، وجاء ليساعدها.
وفي نهاية الحلقة يذهب شخص إلى منزل ليلى، ويحاول خطف خديجة ابنة عمر وندى.
والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
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