فيديو .. ضحك ورعب إنجي علي وغادة عادل في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة التاسعة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمة غادة عادل والإعلامية إنجي علي إلى فيلا فيفي عبده، وقبل دخولهما يحاول حارس الفيلا استفزازهما بعدم السماح لهما بالدخول.

وتدخل إنجي وغادة إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفهما فتحاول فيفي عبده، تهدئتهما ومن ثم تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها،

ثم يحدث بعد الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب إنجي وغادة وسط كل تلك الفرقعات.

وفي نهاية المقلب لا تتمالك فيفي عبده أعصابها ويحاول الجميع الخروج من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئهما الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى تكتشف الإعلامية إنجي علي

والنجمة غادة عادل أنهما كان في برنامج مقالب.

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يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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