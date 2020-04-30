برامج رامز جلال سلسلة طويلة من الأزمات

أصبح اسم الفنان رامز جلال مرتبطاً بالأزمات فى كل عام، هذا العام الأمر لم يتوقف فقط عند حالة الذعر التى يقع فيها ضيوفه من الفنانين ضحايا مقالبه المخيفة والمرعبة، ولا المقدمة المخجلة التى يهين بها ضيوفه أكثر من تقديمه لهم وتعريف الجمهور بهم، لكن وصل لحد إهانة بعض الجهات، ما جعله يتعرض لسيل من الاتهامات.

من بينها إصدار مستشفى العباسية للصحة النفسية بياناً عاجلاً ضد برنامج «رامز مجنون رسمي»، وأشارت فيه إلى أن: «اسم البرنامج» رامز مجنون رسمى» يسىء للمرض النفسى والمريض النفسى، ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى إزالة هذه الوصمة، حسب قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009م».

وعلى جانب آخر، أعلن جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى، أن برنامج «رامز مجنون رسمى» «خرج عن دوره الرئيسى وهو الإضحاك إلى التلذذ بتخويف الضيوف الذين يظهرون فى البرنامج»، مؤكدًا أن «المجلس سيتّخذ كافة الإجراءات الممكنة تجاه أمثال تلك البرامج، وأنهم سيخاطبون وزير الإعلام السعودى لوقف البرنامج».

وامتدت صدمات رامز جلال إلى نقابة الاعلاميين المصريين برئاسة الدكتور طارق

سعدة، حيث أصدرت بيانًا أكدت خلاله «أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، فقد تابعت ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطّى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى، ورسّخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية».

ما حدث مع برنامج «رامز مجنون رسمى»، ليست الأزمة الأولى التى يواجهةا رامز، لكن المشاكل بدأت معه منذ عام 2011 منذ عرض أولى برامجه «رامز قلب الأسد» والذى عُرض على قناة الحياة، بعدها فى 2012، قدم رامز ثعلب الصحراء، وفى 2013، قدم رامز عنخ آمون، وفى 2014، قدم رامز قرش البحر، وفى 2015 رامز واكل الجو، وفى 2016 برنامج رامز بيلعب بالنار، وفى 2017 رامز تحت الأرض، وفى 2018 برنامج رامز تحت الصفر، وفى 2019 برنامج رامز فى الشلال.

دائما ما كان يوجه للبرامج انتقادات شديدة بسبب حالة الخوف

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التى يصيب بها الفنانين حتى إن الفنان محمد صبحى قال «أتمنى أن يموت أحد ضيوف رامز جلال ليعرف خطورة ما يقدمه».

سلسلة الأزمات كان أبرزها أزمة لاعب الكرة المصرى محمد صلاح والذى أصيب خلال استضافته فى برنامج رامز فى الشلال ما أثر على مستواه بعد الإصابة لفترة، وتعرض لهجوم شرس من جمهور اللاعب المحبوب فكاد أن يضيع مستقبله.

أيضا دخلت الفنانة آثار الحكيم، فى قضايا لمنع عرض برنامج «رامز قرش البحر» على القنوات الفضائية، لكن قضية آثار انتهت بلا شىء بسبب مقطع فيديو سربه رامز لموافقة آثار على المقلب واختلافها على الأجر.

وواجه برنامج «رامز فى الشلال»، انتقادات واسعة بسبب استضافته الفنانة شهيرة، بسبب كبر سنها وعدم قدرتها على خوض غمار المقلب، وتحمل انقلاب الزودياك فى الماء، كما رفض رواد تويتر سخرية رامز جلال من الفنانة شهيرة ومن سنها فى مقدمة برنامجه.

وفى برنامج «رامز ثعلب الصحراء»، غضب زوج الفنانة سيرين عبدالنور فى إحدى حلقات برنامج وقام بتحطيم معدات وكأميرات التصوير، الأمر الذى كلف الشركة المنتجة الكثير، أيضًا اضطر رامز فى برنامج «رامز عنخ آمون» تقديم حلقتين كاملتين على مدار يومين، لكى «يصالح» فيهما هيفاء وهبى على المقلب الذى وقعت فيه على حد قولها، وانتشرت وقتها على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية الأخرى مقطع فيديو قصير من الحلقة يظهر هيفاء وهى تركل رامز بقدمها، تعبيرًا منها لانزعاجها من فكرة البرنامج المرعبة.