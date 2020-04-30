بعد 6 حلقات.. الصدف وتأثيرها في الحياة قضية مسلسل "فرصة تانية" الرئيسية

بعد مايقرب من أسبوع من بدء الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2020، بدأت قصص المسلسلات الدرامية بإثبات قصتها بوضوح أمام متابعيها، فتنوعت الموضوعات بين الرومانسية والإنتقام ومنها ماهو يتناول حقبة زمنية معينة والآخر يوثق حكايات حربية.

فيأتي مسلسل "فرصة تانية"، بقصة رومانسية إجتماعية مشوقة بين الحب والخيانة واستمرار الحياة بعدها ، تلك القصة التي تتناول مفعول الصدفة في الحياة، حيث يبدأ الحب بها ويستمر ومن الممكن أن تنهيه مثلما حدث بين بطليه "ياسمين صبري، محمد مجدي".

بدأت قصة حبهما بالصدفة وتوقفت بصدفة الخيانة التي أنهت كل مراسم ومظاهر الحب، لتأتي صدفة مرة أخرى وتجعل "ياسمين صبري" تفقد ذاكرة الأشخاص، وتبتعد عن كل مايؤذيها لتبدأ صفحة جديدة في حياتها الإجتماعية والعملية، بينما لم يستطع "أحمد مجدي" استكمال حياته من غيرها، وظل لمدة سنة يدفع ثمن خيانته مع إمرأة لم يدق لها قلبه التي تقوم بدورها "آيتن عامر"، رغما عنه بسبب القيود المادية التي ربطته بها بعد زواجه منها.

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مع آلاف محاولات الرجوع من "أحمد مجدي" إلى "ياسمين" التي قوبلت بالرفض بدأ حياته مع "أيتن" ، وسافر معها إلى الخليج ولم يستطيع استكمال حياته دون "ياسمين"، فـ بعد سنة عاد إلى مصر وأنهى حياته الزوجية مع "أيتن"، عاد باحثاً عن حبه حاملاً وعده بعدم خيانته لها و تنفيذ كل ماتطلبه.

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وفي رحلة بحثه عن عمله ليستكمل حياته في مصر، لعبت الصدفة دور آخر في لقاءه بـ "ياسمين" التي أدارت لقاء العمل بينهما ، لكنها كانت هذه المرة بشكل مختلف أمامه، لأنها لم تكن تتذكره أبداً، كان أمامها بشكل غريب غير معروف لها فهو مجرد شخص متقدم لوظيفة في مكان عملها.

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وعند علمه بحالتها الصحية أحس وأن الحياة تعطية فرصة ثانية ليصلح ماأفسده في الماضي معها، ويبدأ مع حب عمره بداية جديدة مختلفة لكي يعيدها إلى حياته مرة أخرى .

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وانطلقت صافرة الصدفة في هذه المرة لصالحه لكي يعود إليها بحب جديد، وبدأ في جمع كل ماكانت تحبه فيه من ملابس وألوان وعادات ليقدمها لها خلال مشوار فرصته الثانية.

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يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.

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