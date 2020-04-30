أروى تعلق على سخرية رامز جلال من إطلالتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة اليمنية أروى على سخرية الفنان رامز جلال من إطلالتها، خلال الحلقة الخامسة من برنامج “رامز مجنون رسمي”، التي حل خلالها الفنان السعودي حسن عسيري ضيفا بها.

الفنانة اليمنية أطلت خلال الحلقة ببنطلون أسود لامع، وتوب أبيض فوقه جاكت أسود مزين يبروش على شكل فراشة ملونة، والتي سخر منها رامز في مقدمة الحلقة.

أروى نشرت مجموعة صور لها من الحلقة، على حسابها على “انستجرام”، وعلقت بقولها: “بمناسبة الفراشة اللي على الجاكيت يا رامز .. ‏أنا ما رضيتش أجيب باقي الفراشات من البلد خوفا على شعور الزملا”.‏

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

الحلقات الماضية من البرنامج شهدت وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل.