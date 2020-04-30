رأي ياسر جلال في مقالب شقيقه رامز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري ياسر جلال، على برامج المقالب التي يقدمها شقيقه الفنان رامز جلال، والانتقادات التي يواجهها والدعاوى المقيمة ضده بعد عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”.

ياسر جلال، قال في تصريحات صحفية: “رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله”.

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يشارك ياسر جلال، في موسم رمضان الحالي بمسلسل “الفتوة”، وأحداثه تدور في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث قبل 100 عام، ويعتمد على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر أن يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويسجل “الفتوة” التعاون الثاني على التوالي بين الرباعي ياسر جلال والمؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي وشركة سينرجي، بعدما قدموا سويًا مسلسل “لمس أكتاف” العام الماضي والذي شارك في بطولته فتحى عبدالوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصي، محمد عز، مجدي فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبي، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقي، عزوز عادل