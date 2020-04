المخرج عمرو سلامة يسخر من نجمات رمضان: اكتبوا اسم دكتور التجميل على التترات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر المخرج المصري عمرو سلامة من عمليات التجميل التي خضعت لها نجمات مسلسلات رمضان هذا العام.

المخرج المصري طالب بكتابة اسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات”.

يذكر أن مسلسلات رمضان هذا العام تضم عدد كبيرمن النجمات منهن: نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وياسمين صبري، ونيللي كريم، وياسمين عبدالعزيز، وريهام حجاج، وغيرهن.

المخرج المصري طالب بكتابة اسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات”.

عدد من متابعي المخرج عمرو سلامة تكهنوا بأنه يقصد الفنانة ياسمين صبري، والتي تعرضت للسخرية مؤخرا، بعدظهورها بكامل جمالها في مشهد تعرضها لحادث ضمن أحداث مسلسلها الجديد “فرصة تانية”.

طبيبة مصرية تُدعى «بولا ناجح» وضعت صورة مركبة لياسمين، جمعت فيها بين لقطتين للفنانة، واحدة من بداية ظهورها على الشاشة من خلال مشاركتها في برنامج «خطوات الشيطان» للداعية معز مسعود، وأخرى من مشهد الحادث ضمن مسلسلها الأخير، وشرحت بالتفصيل التقنيات التجميلية التي خضعت لها ياسمين صبري، حتى وصلت لهذا المستوى من الجمال.

بولا أوضحت أن ياسمين خضعت لما يطلق عليه «Natural tattoo permanent makeup» أو «وشم الماكياج الدائم»، وشرحت بالتفصيل: «الفرق بين الصورتين انها عملت شوية skin care تقشير طبعا ده اساسي، وبعدها ل plasma و derma pen وعملت face lefting بالخيوط، وظبطت ورفعت الخدود بشوية Filler والجفون والجبهة بـ botox ، يعني عملت cat eyes وطبعا مننساش ل lips tattoo وعملت filler lips contour بالاضافة لل Microblading وlashes و lash liner Veneers ونحتت وشها وشالت اللغد او اسمه العلمي لـ Double chin بال Hifu وحددت الفك بال Texas وعملت تحديد للانف بـ Non surgical rhinoplasty By Thread’s وعملت تحت عيونهاsoft filler under eye».