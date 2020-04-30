شكرا لقرائتكم خبر عن سوما ومي فاروق وريهام عبد الحكيم اليوم في حفل أون لاين على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمسية جديدة من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء اليوم الخميس على قناتها باليوتيوب وتأتى ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم وتجمع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من إعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد ، أجفان ، آيات فاروق ، هويدا صلاح ، سوما ، ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، محسن فاروق وعبد الله الرويشد .

قبلها وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة ابدأ حلمك ، يسبقها فى الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر ، والتي تهدف إلى استعادة اجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق اعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت فى اذهان ووجدان الأمة.

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الفوازير رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم ، المخرج ، المؤلف والأبطال الرئيسيين و تم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بالاضافة الى جوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة