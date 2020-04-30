شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 6.. ريهام حجاج تكشف خيوط الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الحلقة 6 من أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" توريط "سليم" محمود حميدة لـ"يحيى" محمود حجازى فى قضية مخدرات، بعد أن أعطاه الكوكاكين، وأبلغ عنه الشركة لتضبطه متلبسًا.

يسرع "سليم" إلى قسم الشرطة ويملى على "يحيى" ما سيقول أمام النيابة، ومن ضمن ما يقوله أن "نهى" نسرين أمين هى من كانت تبيع له المخدرات، قبل مقتلها، ويفتضح أمر محمود حجازى أمام أبيه الوزير الذى تفاجأ بابنه المتهم فى قضية كبيرة.

















تذهب "دنيا" ريهام حجاج إلى "سليم" محمود حميدة، وتطلب منه الدفاع عن "حسن" نبيل عيسى المتهم فى قتل "نهى" نسرين أمين، لكنه يرفض لتبدأ "دنيا" مرحلة الشك فى "سليم" وأنه يقف وراء مقتل نهى وحبس "حسن"، وتبدأ التفكير مع "ياسين" خالد النبوى ليتفقا على أن "سليم" يقف وراء تلك الجرائم.

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ويصارح خالد النبوى يصارح أمه باتهام "حسن" فى جريمة قتل ويعدها بأن يبذل كل ما فى وسعه لإثبات براءته، لكنها تنهار خوفا على حياة ومستقبل ابنها .

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.