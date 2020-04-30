شكرا لقرائتكم خبر عن لص يقتحم منزل ياسمين عبد العزيز فى الحلقة السادسة من "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نهاية الحلقة السادسة من مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة CBC، نجد الفنان كريم فهمى يحاول الاتصال بغالية "ياسمين عبد العزيز"، ولكنها تأبى أن ترد فى البداية بعدما سمعت المساعدة اللبنانية التى تعمل معه تناديه بحبيبى، وبعد اتصالات عديدة ترد عليه ويحاول أن يشرح لها أن كلمة حبيبى من الممكن أن تقال لكل الأشخاص المقربين ولكنها ترفض أن تقتنع بذلك.

يطلب منها كريم أن يتقابلا سوياً فى اليوم التالى، ولكنها تحاول أن تؤجل الرد على عرضه لحين أن تفكر، وخلال محاولاته لاقناعها بالموافقة تسمع ياسمين صوت غريب خارج غرفتها، فتطلب منه أن ينتظر على الهاتف لحين أن تخرج وتعرف مصدر الصوت، وتبدأ فى البحث خارج الغرفة عن مصدر الصوت لتتفاجأ بوجود شخص ملثم، ويحاول أن يهجم عليها.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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