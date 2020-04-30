شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من جمهور أحمد العوضى بأدائه فى مسلسل الاختيار عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفنان أحمد العوضى نجاحا كبيرا في مسلسل الاختيار، من خلال تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي، حيث أتقن الدور بكل مفرداته وجوانبه ، الامر الذى جعل الجمهور يعلق على إتقانه الدور بصورة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

الفنان أحمد العوضى ، عبر حسابه بموقع انستجرام، أعاد نشر صورة طفل مولود حديثا ذو وجه عابس، علق عليها واحد من جمهوره:"لما أحمد العوضى يخلف بعد ما يخلص المسلسل"، بينما علق العوضى بإيموشن ضاحك.

فيما علق جمهور الفنان أحمد العوضى على أدائه عبر إنستجرام فقال أحد مستخدمى موقع التواصل:" أنت فعلا ممثل عالمي في كل ادوارك وصبرك علي إنك تنقي الادوار دي ميزه حلوه اوي". وقالت آخرى:" أنت عبقري بجد ما شاء الله غول تمثيل ".

Advertisements



أحمد العوضى

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، بحديث عشماوى "أحمد العوضى" مع قيادة أنصار بيت المقدس – ضياء عبد الخالق، وعرض عليه اغتيال وزير الداخلية وفسرعمشاوى اختياره لوزير الداخلية لسكنه بجانبه في نفس المنطقة، ويرصد كل تحركاته، وأكد له أنه يمتلك خطة ولكن غير مكتمله.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎