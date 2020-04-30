شكرا لقرائتكم خبر عن "يخلق من الشبه أربعين".. ليلى علوى ترد على صورة شبيهتها الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يخلق من الشبهة أربعين" أو "فولة واتقسمت نصين"، تضرب تلك الامثال عادة مع الشبه الكبير بين الأشخاص، والذى تحقق بالفعل بين الفنانة ليلى علوى وصورة لفتاة أفغانية انتشرت بشكل كبير على موقع تويتر، وجعلت الجمهور في حيرة كبيرة فى التفريق بينهم.

الفنانة ليلى علوى ، علقت على الصورة عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، قائلة:"سبحان الله يخلق من الشبه أربعين".



ليلى علوى

وانهالت التعليقات على صورة الفتاة الأفغانية الشبيهة بالفنانة ليلى علوى، الامر الذى أدى البعض احتار حول التفريق بين الفنانة ليلى علوى والفتاة الأفغانية، حيث قال أحد هم:" ليلي علوي النسخة الأفغانية"، وكتب أخر:"يعنى ده مش ليلى علوى"، بينما كتبت رون :" افتكرتها ليلى علوي".

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يشار أن الفنانة ليلى علوى، شاركت فى تحدى الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشى فيروس كورونا المستجد، حتى يتثنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذى انتشر بشكل كبير فى مختلف أنحاء العالم.