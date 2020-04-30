شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس: نفسى أقدم شخصية عمرو بن العاص و"ما تيجي نرقص" أفضل أفلامى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه شارك الفنان محمد رمضان في فيلم الديزل ولم يحصل على أي ماديات ولا يوجد خلاف بينه وبين كريم السبكى حينها، باعتبار رمضان نجما موهوبا، بالإضافة إلى أنه يحب كل أغانيه ولازم يكمل فى هذا المجال.
وأكد أنه بدأ مشواره الفني بالتوازي مع النجم الكبير أحمد عز، وكان من خلال مشاركتهما كموديل أزياء في الكليبات، مؤكدا أنه بدأ مشواره كومبارس في كليب "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب بأجر 5 آلاف جنيه، بينما أحمد عز كان ضعيف فنيا خلال بدايته التمثيلية - بحسب تصريحاته - ولكنه مجتهد للغاية وطور نفسه وأصبح في مكانة فنية كبيرة.
وأشار هجرس، إلى أن أجره كفنان الآن بملايين الجنيهات ولكن له رأى مختلف في مسألة أجور الفنانين، إذ أن أجر الفنانين مبالغ فيه جدا ولابد من إعادة تنظيم عملية أجور الفنانين في الأعمال الفنية.
وردا على عدم انطلاقته الفنية رغم امتلاكه مقومات نجوم الشباك قال: "أنا مش هجري ورا منتج ولا مخرج ولا ممثل ولاحظت أن ده اللي بيحصل، وكمان أنا مش بستريح لناس كتير وفيه ناس كتير مش بتستريح ليا لحد ما تعرفنى أكثر، ولكن أنا راضي عن حياتي ومشواري الفني"، مؤكدا رضاه عن أعماله الفنية وإن لم يأخذ حقه كفنان وممثل.
وأكد الفنان تامر هجرس، موافقته على أداء شخصية "رجل مثلي" حال عرض الدور عليه، مشيرا إلى أن خالد الصاوي أدى الدور في فيلم عمارة يعقوبيان بطريقة مختلفة، موضحا أن التمثيل يقتضي تجسيد كل الشخصيات الإيجابية والسلبية.
وتابع: "لو اتعرض عليا دور شاذ كنت هوافق، ولازم أجسد الشخصية أيا كانت وفي شخصيات إيجابية وسلبية ومش مهم يكون دور بطولة، المهم أنه يفرق معايا أنا كممثل في مشواري الفني"، متمنيا أيضا أن يؤدي شخصية عمرو بن العاص، قائلا: "التاتو اللي على جسمي مش هيعمل لي مشكلة، ولو عملت دور عمرو ابن العاص هغطي التاتو واللغة العربية هتقنها".
وأكد هجرس، أنه مستعد للمشاركة في فيلم من إنتاج إسرائيلي بشرط أن يكون الفيلم له هدف أو رسالة إيجابية تضيف لتاريخه الفني، قائلا: "إذا جاء منتج إسرائيلي وعرض عليا الشغل في عمل فني سأوافق بشرط إنتاج عمل فني مميز وتكون له رسالة قوية والهدف من الفيلم إيجابية، ولكن في النهاية لن أعمل مع أشخاص تسببوا في آلام للكثير من الناس حول العالم".
وتابع: "أنا سأوافق على العمل مع أي منتج حتى حال إنتاج فيلم يعطي بصمة لتاريخ مصر وحياته والجمهور"، مؤكدا أن هدفه تقديم عمل يقدم رسالة، ولكن مع الإخوان الفيلم لن يضيف، ولذلك لن يقبل العمل معهم، ولو انتجوا حاجة مفيدة من البداية للمجتمع كان سيعمل معهم".
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