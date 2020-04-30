شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس: نفسى أقدم شخصية عمرو بن العاص و"ما تيجي نرقص" أفضل أفلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان تامر هجرس، إن فيلم "ما تيجي نرقص" من أهم الافلام الذي قدمها في مشواره الفني ويعتبره خطوة مهمة في تاريخه، مشيرا إلى أنه يعتز بمسلسل "خاص جدا" الذي قدمه مع الفنانة يسرا وإياد نصار وقام بتأليفه تامر حبيب.

وأضاف في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه شارك الفنان محمد رمضان في فيلم الديزل ولم يحصل على أي ماديات ولا يوجد خلاف بينه وبين كريم السبكى حينها، باعتبار رمضان نجما موهوبا، بالإضافة إلى أنه يحب كل أغانيه ولازم يكمل فى هذا المجال.

وأكد أنه بدأ مشواره الفني بالتوازي مع النجم الكبير أحمد عز، وكان من خلال مشاركتهما كموديل أزياء في الكليبات، مؤكدا أنه بدأ مشواره كومبارس في كليب "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب بأجر 5 آلاف جنيه، بينما أحمد عز كان ضعيف فنيا خلال بدايته التمثيلية - بحسب تصريحاته - ولكنه مجتهد للغاية وطور نفسه وأصبح في مكانة فنية كبيرة.

وأشار هجرس، إلى أن أجره كفنان الآن بملايين الجنيهات ولكن له رأى مختلف في مسألة أجور الفنانين، إذ أن أجر الفنانين مبالغ فيه جدا ولابد من إعادة تنظيم عملية أجور الفنانين في الأعمال الفنية.

وردا على عدم انطلاقته الفنية رغم امتلاكه مقومات نجوم الشباك قال: "أنا مش هجري ورا منتج ولا مخرج ولا ممثل ولاحظت أن ده اللي بيحصل، وكمان أنا مش بستريح لناس كتير وفيه ناس كتير مش بتستريح ليا لحد ما تعرفنى أكثر، ولكن أنا راضي عن حياتي ومشواري الفني"، مؤكدا رضاه عن أعماله الفنية وإن لم يأخذ حقه كفنان وممثل.

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