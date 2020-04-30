فريدة سيف النصر: تعرضت لمحاولة اغتيال.. وتلقيت «علقة» ساخنة بسبب الفنان وليد توفيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عن طليقها وغيرته عليها من النجوم الذين شاركوها في أعمالها الفنية.

فريدة سيف النصر، قالت خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “قدمنا فيلم اسمه (أنغام) إخراج بركات، وكان معي وليد توفيق وسعد الحكيم وهدى سلطان وكان ناجح جدا”.

وأضافت: “كنت ذاهبة لبيتي وصادفت وجود وليد في الشارع بسيارته، وذهبت اسلم عليه، وفجأة طليقي ظهر، وتطور الأمر لمشاجرة ووصل الأمر لعمل محضر بقسم الشرطة، وبعدها تدخلت والدة زينة عاشور زوجة عمرو دياب، وتم التصالح قبل وصولها للمحاكم”، مضيفة بسخرية، “يمكن كان بيغير”.

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وعن محاولة اغتيالها، قالت فريدة، “في أحد الأيام البواب مشى وابني راح لأبوه، لقيت الباب بيخبط، وبصيت من العين السحرية، لقيت واحد معاه ورد وبمجرد إني بفتح الباب وجدته يدفع الباب وطلع سكينة، حاولت استغيث بأي شخص فى العمارة والحمد لله كان في عسكري ومسك الشخص ده، وفى المحكمة قولتله وحياة أمك أنا مستنياك لما تخرج.. وأتحكم عليه 7 سنين”

وعن حقيقة رفض والدها لدخولها التمثيل بسبب بدلة رقص، قالت فريدة، “فى فيلم 424 ماكملتش كملت 17 سنة وفى الكواليس لقوني قاصر، فالمخرج استغرب وقالي “كل ده وقاصر” ، وقتها كان دوري يستدعى أن أرتدي بدلة رقص، وبالفعل وفروا لي بدلة، وحينما شاهدني أبى، قالى “أنا مربيكي على الحرية ولكن في حد معين” مختتمة، “الرقص ماكنش غلط بس أنا جسمي اللي كان غلط”.