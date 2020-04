تعرف على سر عدد العمليات التجميلية التي خضعت لها ياسمين صبري لتحصل على طلّتها الحالية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مستوى عالي من الجمال والجاذبية ظهرت به النجمة المصرية ياسمين صبري في إطلالاتها الحديثة، خاصة في مسلسلها الجديد «فرصة ثانية»، حتى أن البعض سخر من جمال إطلالتها في مشهد تعرضها لحادث ضمن أحداث العمل، واتهموا الفنانة ومخرج العمل بالاستخفاف بعقول المشاهدين، حيث ظهرت الفنانة بماكياج كامل على الشاشة بعد نقلها للمستشفى، خلافاً لما يتوقع أن يظهر عليه أي شخص أو سيدة تتعرض لحادث.

طبيبة مصرية تُدعى «بولا ناجح» وضعت صورة مركبة للفنانة المصرية، جمعت فيها بين لقطتين لياسمين، واحدة من بداية ظهورها على الشاشة من خلال مشاركتها في برنامج «خطوات الشيطان» للداعية معز مسعود، وأخرى من مشهد الحادث ضمن مسلسلها الأخير، وشرحت بالتفصيل التقنيات التجميلية التي خضعت لها صبري، حتى وصلت لهذا المستوى من الجمال.

بولا أوضحت أن الفنانة خضعت لما يطلق عليه «Natural tattoo permanent makeup» أو «وشم الماكياج الدائم»، وشرحت بالتفصيل: «الفرق بين الصورتين انها عملت شوية skin care تقشير طبعا ده اساسي، وبعدها ل plasma و derma pen وعملت face lefting بالخيوط، وظبطت ورفعت الخدود بشوية Filler والجفون والجبهة بـ botox ، يعني عملت cat eyes وطبعا مننساش ل lips tattoo وعملت filler lips contour بالاضافة لل Microblading وlashes و lash liner Veneers ونحتت وشها وشالت اللغد او اسمه العلمي لـ Double chin بال Hifu وحددت الفك بال Texas وعملت تحديد للانف بـ Non surgical rhinoplasty By Thread’s وعملت تحت عيونهاsoft filler under eye».

يُذكر أن ياسمين صبري تشارك في بطولة «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل،