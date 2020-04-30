محمد رمضان يعترف بحبه لنور في «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل “البرنس”، للنجم المصري، مجمد رمضان، والمذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بنجاح “المعلمة فدوى” روجينا فى إخفاء شقيق زوجها “ياسر” محمد علاء، بعد أن كانت تراوده عن نفسه أثناء وصول زوجها “فتحى” أحمد زاهر، والذى لم يكتشف أن هناك خيانة من زوجته وشقيقه.

كما شهدت أحداث الحلقة، قيام “أم علا” صفاء الطوخى بمناداة “رضوان البرنس” محمد رمضان، وتحدثت معه هى وابنتها “علا” نور اللبنانية، عن أنهما تسببا له فى الكثير من المشاكل بعد انفصالها عن زوجها، حيث كشفت له بأن طليقها يتوعد له ألا يترك حقه بعد أن قام بالاعتداء عليه فى السابق، وطلبت منه أن يحرر محضرا فى القسم بعدم التعرض له الأمر الذى رفضه تماما.

واعترف “رضوان البرنس” بحبه لعلا، بعد أن كشف لها بأنه يتحدى أى مشاكل تقع فيها بسبب حبه لها منذ كان صغر فى العمر، ورغم أنها تزوجت مرتين وهو أيضا تزوج وأنجب طفلين، ومرت السنوات إلا أنه لم يستطع أن ينساها، وسيظل يحبها حتى آخر لحظات حياته.

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فى الجانب الآخر، عثرت “لبنى” نجلاء بدر زوجة “رضوان البرنس” على صورة “علا” داخل بنطال زوجها، الأمر الذى دفعها إلى ترك المنزل وبعد نزولها استوقفها “رضوان وحاول أن يمنعها ولكنها كشفت له بأنها وجدت صورة “علا” وتركته وذهبت الى منزل أهله.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده والذي يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.