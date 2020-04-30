أحمد سعد في رمضان.. 7 أغنيات لـ"البرنس" وألبوم ديني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش المطرب المصري أحمد سعد حالة من النشاط الفني هذه الأيام، إذ يستعد لطرح ألبوم ديني بعنوان "يا رب"، الخميس 30 أبريل/نيسان.

وإضافة إلى الألبوم الجديد، شارك سعد بعدد كبير من الأغنيات في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وغنّى سعد في المسلسل 7 أغنيات من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتي"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".





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ويغني أحمد سعد أيضاً تتر بداية المسلسل بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.

وطرح سعد مؤخراً كليب بعنوان "خليك في البيت"، لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).