مجلس الخليج 365 الرمضاني.. الدراما السورية بنكهة بوليسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأثرت الدراما السورية هذا الموسم بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
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ما حال دون اكتمال تصوير العديد من الأعمال، وتقليص عدد حلقات بعضها، لكن رغم ذلك لازالت قائمة عناوينها متنوعة، وزاخرة بالنجوم الذين يرتقب الجمهور على امتداد العالم العربي إبداعاتهم كل عام.
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ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة اللبنانية رنا جرداق، التي التقى بها مجلس الخليج 365 الرمضاني عبر برنامج دراميات، مع الإعلامية هزار بحبوح، في حلقة خاصة بعنوان الدراما السورية، لتحكي لنا عن تجربتها هذا العالم في الأعمال الرمضانية.
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