الكشف عن جنس جنين جيجي حديد وزين مالك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، قررت مشاركة جميع الأخبار السعيدة في يوم واحد، فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن حملها الأول من صديقها زين مالك، كشفت جيجي عن جنس جنينها.

وأوضح موقع TMZ أن جيجي حديد وصديقها الجديد زين مالك ينتظران "فتاة"، علمًا بأنها في الشهر الخامس من الحمل ومن المتوقع ولادتها في سبتمبر القادم.

ومن قبل، تكهن المعجبون بأن جيجي تنتظر طفلة، حيث لاحظوا أن احتفال جيجي بعيد ميلادها الخامس والعشرين الأسبوع الماضي كان يضم بالونات وردية وأكياس هدايا وردية مكتوب عليها Hello Little One وكعك وردي اللون.

وذكر الموقع أن زين وجيجي قد شاركا بالفعل أخبارهما السعيدة مع العائلة والأصدقاء.

وفي محاولة لإخفاء الخبر وقتها، كانت قد أخفت الكتابة برسمة عباد الشمس، إلا أنه كان هناك أيضًا هدايا في حقيبة باللون الأزرق.

ولاحظ الجمهور خيوطًا وردية وزرقاء ملحقة ببالونات عيد ميلاد الفضية التي كانت تحملها جيجي بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن حمل حديد في طفلها الأول من النجم البالغ من العمر 27 عامًا.

يذكر أن علاقة جيجي وزين بدأت في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهرا معًا من جديد في ديسمبر من 2019 وفي فبراير 2020، كما أنهما احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.

وكانت قد نشرت جيجي قبل أيام قليلة لقطات من عيد ميلادها، والذي احتفلت به مع والدتها يولاندا وشقيقتها بيلا، كما شوهد أيضًا حبيبها زين مالك البالغ من العُمر 27 عامًا.

وفي عيد ميلادها، شوهدت جيجي بسترة سوداء مطوية في بنطالها الجينز، وظهر نتوء بطنها، وتم تصوير جيجي وزين أيضًا وهما يحتضان وظهرت جيجي بوجه خالٍ من الماكياج.

وفي فبراير الماضي، ألمحت جيجي إلى أنها كانت تفكر في إنجاب الأطفال خلال مقابلة مع مجلة i-D ، قائلة :"أعتقد أنه مع تقدمي في العمر، سأبدأ بالتأكيد في تكوين عائلة ذات يوم".