Trolls World Tour يحقق عائد يقترب من 100 مليون دولار بعد طرحه أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثانى من فيلم Trolls، أن يحقق عائد يقترب من 100 مليون دولار، وذلك بعد طرحه على منصات البث المختلفة حول العالم، بداية من 10أبريل الجارى، مقابل 19.99 دولار، حيث حقق لاعمل 95 مليون دولار فى خلال 19 يوم من طرحه، الفيلم من إنتاج DreamWorks Animation، وطرح تحت اسم Trolls World Tour، وذلك بعض إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أوضح موقع " theguardian "، أن فيلم الأنيمشن Trolls World Tour، من الممكن أن يكون أهم أفلام 2020، بسبب أنه يعتمد على الرسومات المتحركة، التى يمكن العمل عليها من بعد، على عكس أفلام مثل جيمس بوند، التى تتطلب مجهود شيق للتصوير، والعمل على مثل هذه الأفلام، خاصة مع إيقاف إنتاج وتصوير الأفلام حول العالم بسبب كورونا، مما يحتم على العاملين فى القطاع الفنى العمل من منازلهم، أو العمل فى أضيق نطاق، مع أقل تجمع من الأشخاص.

ولكن وبالرغم من فكرة على العمل على أفلام الرسوم المتحركة عن بعد، ألا أن الأمر مخيف، بسبب خوف العاملين فى السينما بسبب اعتماد مشاهدن السينما، على طرح الأفلام من خلال منصات التليفزيونية، ولا يعتمدون الذهاب إلى دور العرض بعد انتهاء فيروس كورونا من حول العالم.

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فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير.

وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى لتوحيد Trolls في ضد بارب.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.



