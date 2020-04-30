شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: كمية الشر فى "خيانة عهد" كانت مفاجأة وتكشف رد فعلها عند قراءة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حلا شيحة عن دورها بمسلسل "خيانة عهد" والتى تجسد فيه شخصية فرح وهي شخصية مختلفة عليها وجديدة، حيث تحمل الكثير من الحقد والغل لشقيقتها من الأب “عهد” وتحاول الانتقام منها لأسباب مجهولة.

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وأضافت حلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc ، أنها تفاجأت بردود أفعال قرائها بعد مشاهدتها فى مسلسل خيانة عهد ولم تتوقع هذه الردور.

وشهدت الحلقة الخامسة تعافي حلا شيحة والتى تعرضت لحادث انقلاب سيارة في الحلقة الرابعة إلا أنها تعافت في الحلقة الخامسة وخرجت من المستشفى ، كما شهدت الحلقة اكتشاف خالد سرحان لفضيحة ابنه "علي" الجنسية، حيث طلبت يسرا من شقيقها خالد سرحان أن يعرفها على هكرز ليحل لها مشكلة تتعلق بالإنترنت، ورفضت الإفصاح عن المشكلة، ليقوم سرحان بتلبية طلبها، وبعد ذلك يطلب سرحان من هذا الشاب أن يعلمه ما هى المشكلة التى تعرضت لها يسرا ليقول له إن ابنها يصور نفسه وهو عارٍ، وعندما طلب منه إرسال الصور والفيديو اكتشف أنه ابنه "علي" وأن يسرا كانت تحاول حل مشكلة ابنه دون علمه.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.