شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يرشد ياسر جلال على مكان كنز والده وأحمد خليل يسقط مريضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة مشوقة ومتلاحقة فى الحلقة 7 من مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، يأتى فى أهمها عثور ياسر جلال "حسن الجبالى" على كنز عبارة عن سبائك من الذهب وجده تحت الأرض فى المكان الذى وضع بجواره "نبوته" الذى كان يطلق عليه بشاير.



ياسر جلال والشيخ مبروك

وكان الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وأخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ، وجد اسم أحمد الحبالى والد ياسر جلال مذكور فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.



أحمد خليل يسقط علي الأرض

ولكن الكنز الذى وجده، ياسر جلال يكتشف من قرائته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.

فجأة يقع المعلم صابر فى منزله، ويشتد عليه المرض ويستدعى رجاله ابنه "عزمى" أحمد صلاح حسنى من الخمارة أثناء جلوسه مع جميلة الغازية ويطلب أحمد خليل من ابنته أن تستدعى من أخبرتها بأن والدتها على قيد الحياة.



أحداث الحلقة 7 من مسلسل الفتوة

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كانت قد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال بلقاء بين "عزمي" أحمد صلاح حسني وضياء عبد الخالق " فرج" كبير المشاديد حول مدي ولائه له ولوالده المعلم صابر أبوشديد كبير الفتوات، ثم يجتمع أحمد خليل بابنته "ليل" مي عمر ويصالحها ويسمح لها بالخروج بعد أن كان قد عاقبها بالحبس داخل المنزل وتعترف لوالدها بأن أمها مازالت على قيد الحياة لكنه يؤكد لها أن والدتها ماتت ويحلفها بعدم التفكير مرة أخرى فى هذا الموضوع.

وحاول أحمد خالد صالح فى دور الشيخ مبروك معرفة وصية والده وورقه ويحاول كسر باب غرفته وتكشفه هنادى مهنا "شكر" بعد أن اعتقدت أنه حرامى ولكنه يفهمها فتمنحه مفتاح الغرفة.



ياسر جلال يقرأ رسالة بها تفاصيل الكنز

ومي عمر تذهب لياسر جلال دكانه لتشترى منه نحاس ولكنه يهرب بوجهه من نظراتها قائلا لها: مفيش حد يقدر يبص للشمس، ويدخل معها في وصلة غزل وتكشف مي عمر "ليل" له بأنها تعرفه من نظرات عينيه وتلمح لمعرفتها بأنه الفتوة الملثم لكنه ينكر وتقول له إنها سوف تنتظره فى مكان تخبره به.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.