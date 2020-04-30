شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 6 من الاختيار تختتم أحداثها على خطة ومتفجرات وانتحارى وأمنية منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً سريعة، حيث وضع عشماوي – أحمد العوضى خطة الاغتيال لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كاملة لتبدأ الساعة 8 صباحاً في ميعاد خروج وزير الداخلية من منزله، ووضع سيارة مفخخة في طريق موكبه، وحدد كمية المتفجرات المطلوبة، لكن أبوعبد الله – ضياء عبد الخالق قام بوضع تعديل على الخطة التي وضعها عشماوى وقرر أن الذى سيقوم بالعملية "وليد بدر" وليس سيارة مفخخة عن بعد.

وعلى جانب آخر، طلب المقدم – أحمد وفيق من منسى أن يرتاح للغاية في أجازته المقبلة، خاصة أن هناك عمل كثير وضخم ينتظره عند عودته من الأجازة، وخلال الأحداث الختاميه للحلقة وفى مشهد مؤثر، تمنى منسى أن يظل حياً حتى تتزوج ابنته "عليا" الصغيرة، ووضع قبلة على جبينها، وفى نفس الوقت كشف مخرج العمل بيتر مميى عن مقطع فيديو للمشهد الحقيقى بين منسى وابنته وهو يقبلها.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.