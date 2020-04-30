شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز: "البلوك ده لازم يبقى فىً محله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخصوص شخصية غالية في مسلسلها "ونحب تاني ليه"، والذى حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ بدء عرضه في شهر رمضان.

ونشرت الإعلامية رضوى الشربينى، مقطع فيديو من المسلسل "ونحب تانى ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة :"البلوك ده يا يبقى فىً محله يا بقى حلو يا حلوو اعترفوا مين عملت كده".

يشار أن الإعلامية رضوي الشربيني وجهت رسالة لكل من النجمتين ياسمين عبد العزيز و أيتن عامر، من قبل بعد أدوارهما فى مسلسلات رمضان الحالية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه :" مسلسلات رمضان عايزه مننا ايه وأنا مش هاسكت".

Advertisements



رضوى الشربينى

وعلقت رضوي الشربيني لأيتن عامر على دور ريهام الذي تجسده في مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة :"ايه يا أيتن..ايه اللي عاملاه يا ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواه بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وتابعت: "قالك انتي طالق، وانا ندمت أني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي" وعلقت الفنانة أيتن عامر على الفيديو :قائلة "هتموتيني... بحبك يارودي... لا ده انا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.