شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 من "الفتوة".. مى عمر تكشف لياسر جلال بمعرفتها حقيقة الفتوة الملثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بلقاء بين "عزمي" أحمد صلاح حسني وضياء عبد الخالق "فرج" كبير المشاديد حول مدى ولائه له ولوالده المعلم صابر أبو شديد كبير الفتوات، ثم يجتمع احمد خليل بابنته "ليل" مي عمر ويصالحها ويسمح لها بالخروج بعد أن كان قد عاقبها بالحبس داخل المنزل، وتعترف لوالدها بأن أمها ما زالت على قيد الحياة لكنه يؤكد لها أن والدتها ماتت ويحلفها بعدم التفكير مرة أخرى فى هذا الموضوع.

أحمد خالد صالح في دور الشيخ مبروك يحاول معرفة وصية والده وورقه، ويحاول كسر باب غرفته وتكشفه هنادي مهنا "شكر" بعد أن اعتقدت أنه حرامى ولكنه يفهمها فتمنحه مفتاح الغرفة.



احداث الحلقة 7 من مسلسل الفتوة (1)



احداث الحلقة 7 من مسلسل الفتوة (2)



مي عمر تذهب لياسر جلال دكانه لتشتري منه نحاس ولكنه يهرب بوجهه من نظراتها قائلا لها: "مفيش حد يقدر يبص للشمس"، ويدخل معها في وصلة غزل وتكشف مي عمر "ليل" له بأنها تعرفه من نظرات عينيه وتلمح لمعرفتها بأنه الفتوة الملثم، لكنه ينكر وتقول له إنها سوف تنتظره فى مكان تخبره به.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

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