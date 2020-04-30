شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة منسى لأحد الجنود فى مشهد مؤثر بالحلقة 6: "ربنا حاسس بيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر للغاية بالحلقة 6 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أوضح الرائد أحمد صابر منسى لأحد جنوده، أنه يقدم خدمته الوطنيه من أجل أن يعيش أهله وعائلته في أمان، وأن الله يشعر به عندما أكد له نصاً: "ربنا حاسس بيك وحاسس باللى بتعمله.. واعتير إن اللى بتعمله عند الله.. متخافش"، في رسالة طمأنينة للجندى بعدم الخوف وأننا جميعاً نشعر بقيمة ما يفعلونه من أجلنا كشعب وأرض ونساء وأطفال.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.