شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يدبر للإيقاع بابن عمه كريم فهمى فى الحلقة 6 من "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعترف ياسمين عبد العزيز، فى الحلقة السادسة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، لصديقتها علا رشدى، بإعجابها بمراد السويفى، الذى يجسده كريم فهمى، وكذلك بندمها على عمل بلوك له أثناء محاولته الحديث معها، ولكنها تقرر فى النهاية أن تصرف نظر عن هذا الموضوع لأنه بالتأكيد أيضا قد صرف نظر بعد فعلتها معه.

وفى مشهد آخر نجد الفنان عماد رشاد، والذى يجسد دور أخو أشجار "بدرية طلبة" وهى الصديقة المقربة لسوسن بدر، يقوم بالكشف على والدة سوسن بدر والتى تجسدها ليلى عز العرب، ويشخص مرضها بأنه بدايات زهايمر، ويبدأ فى شرح الحالة لابنتها ولكنه يحاول معاكستها وملاطفتها أثناء حديثه، مما يدفعها للانفعال عليه وطرده خارج المنزل، ولكننا نكتشف فى مشهد آخر يجمع سوسن بدر بابنتها ياسمين أنها معجبة بأخو صديقتها الطبيب من خلال مشهد كوميدى.

وفى سياق آخر نجد كريم فهمى مع داليدا "صبا الرفاعى" مصممة الأزياء اللبنانية لمصنعه الجديد والتى قد تعرفت عليه هى وصديقها اللبنانى بطريقة مدبرة توضح أن وراءهم سرا، ومن خلال المشهد نكتشف أنها تحاول إيقاعه فى حبها وتقوم بدعوته على العشاء فى أحد المطاعم اللبنانية .

ونجد إيهاب فهمى والذى يجسد دور ابن عم كريم فهمى، يتقابل مع الشخص اللبنانى، ويوضح المشهد العلاقة بينهم، وأن هناك خطة شيطانية مدبرة تنفذها مصممة الأزياء داليدا بهدف الإيقاع بكريم فهمى وشركته .

تقرر ياسمين عبد العزيز الاعتذار لكريم فهمى على فعلتها معه، فتتصل به ويقوم هو على الفور بالرد عليها أثناء تواجده فى المطعم اللبنانى مع داليدا، وأثناء حديثهما تقاطعهما داليدا قائلة: "وينك مراد حبيبى"، مما يدفع ياسمين أن تنهى المكالمة على الفور، يعاود كريم الاتصال بها مرة أخرى عند عودته للمنزل ولكن تأبى أن ترد عليه، وبعد محاولات عديدة منه ترد عليه ويطلب منها مقابلتها، ولكن تسمع ياسمين صوتا غريبا خارج غرفتها أثناء محادثتهم مما يجعلها تخرج لترى من بالمنزل .