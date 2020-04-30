شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. شنب سليم الأنصارى حاضر فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد مشاهد مسلسل "الاختيار" قال النجم أمير كرارة لأحد العساكر: "إيه شنبك ده؟ وبعدين هي كلها بقت بتربي شنبات خلاص"، ولاقى الإفيه إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ إن أمير كرارة معروف بالظهور بشنبه فى أغلب أعماله خاصة شخصية سليم الأنصارى من مسلسل كلبش الذى قدم منه 3 أجزاء.

وظهر النجم أمير كرارة بدون شنب فى مسلسل "الاختيار" للمرة الأولي منذ سنوات، وهو الشنب الذي ميزه طوال السنوات الماضية، حتى أعاد به موضة الشنب مرة أخرى بين الشباب خاصة بعد النجاح الكبير الذي ميز دوره في مسلسل "كلبش" الذي قام ببطولته عبر شخصية سليم الأنصاري طيلة ثلاثة أجزاء كاملة ظهر فيها بهذا اللوك.

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لكن تجسيد كرارة لشخصية الشهيد أحمد المنسي فى مسلسل "الاختيار" أجبره على التخلي عن شنبه ولم يعتاد محبو أمير على هذا "اللوك"، ويتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.