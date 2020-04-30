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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. شنب سليم الأنصارى حاضر فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر
وظهر النجم أمير كرارة بدون شنب فى مسلسل "الاختيار" للمرة الأولي منذ سنوات، وهو الشنب الذي ميزه طوال السنوات الماضية، حتى أعاد به موضة الشنب مرة أخرى بين الشباب خاصة بعد النجاح الكبير الذي ميز دوره في مسلسل "كلبش" الذي قام ببطولته عبر شخصية سليم الأنصاري طيلة ثلاثة أجزاء كاملة ظهر فيها بهذا اللوك.
لكن تجسيد كرارة لشخصية الشهيد أحمد المنسي فى مسلسل "الاختيار" أجبره على التخلي عن شنبه ولم يعتاد محبو أمير على هذا "اللوك"، ويتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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