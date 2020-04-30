شكرا لقرائتكم خبر عن عشماوى يبايع أنصار بيت المقدس ويخطط لاغتيال وزير الداخلية بالحلقة 6 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON، بحديث عشماوى "أحمد العوضى" مع قيادة أنصار بيت المقدس – ضياء عبد الخالق، وعرض عليه توجيه ضربة موجعة للنظام المصرى، باغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وفسرعمشاوى اختياره لوزير الداخلية لسكنه بجانبه في نفس المنطقة، ويرصد كل تحركاته، وأكد له أنه يمتلك خطة ولكن غير مكتمله.

وعلى جانب آخر، طلب أبو عبد الله قائد أنصار بيت المقدس عشماوى بمبايعة بيت المقدس من أجل التأكد من صحة انضمامه لهم، وعدم الغدر بهم، وفى دعابة كوميدية يروى الرائد منسى للمقدم – أحمد وفيق قصة رصاصة أطلقها الإرهابيون على ذراع أحد زملائه ، وزوجته التى صرخت عندما سمعت خبر إصابة زوجها.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.