شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد النجمة ياسمين عبد العزيز، فى مواقع تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه" يوميا من أجل الانتهاء من تصوير العمل الذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى الجارى، ويعرض على قناة cbc، ويشارك فى بطولته النجوم شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، علا رشدى، إسلام جمال، ومجموعة من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى.

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كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، صراع غير مُعلن بين إيهاب بن عم كريم فهمى والذى يجسده الفنان إيهاب فهمى وكريم فهمى، حيث يحدث خطأ كبير فى الشركة التى يملكها والد كريم والذى يجسده الفنان محسن صبرى، يسفر هذا الخطأ عن خسارة تقدر بـ 35 مليون جنيه، مما أغضب والد كريم بشدة منه ظنا أنه قد نسى ما أمره به بإرسال إميل لبيع أسهم الشركة.

يستمر كريم في محاولاته للتقرب من ياسمين ويبدأ فى الاتصال بها عبر موقع التواصل الاجتماعى، ولكنها ترفض الرد عليه وتقوم بعمل "بلوك" له، ولكن سرعان ما تشعر بالندم، ويظهر ذلك أثناء حديثها مع صديقتها علا رشدى، وتقرر أن ترسل له رسالة إعتذار.