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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة منسوبة له يرد عليه الفنان محمد إمام.
وكتب هنيدي: "التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده، ومادام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقالهوش، إلا لو كان فيه عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".
وحوت التويتة المنسوبة لهنيدي حوار بين إمام وهنيدي عن مسلسل الاختيار، وضح من أسلوب الحديث أن التويتة تم عملها بالفوتوشوب من أجل زيادة عدد المشاركات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يتبرأ من هذه التويتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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