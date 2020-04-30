محمد هنيدي يتبرأ من هذه التويتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة منسوبة له يرد عليه الفنان محمد إمام.

وكتب هنيدي: "التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده، ومادام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقالهوش، إلا لو كان فيه عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".

وحوت التويتة المنسوبة لهنيدي حوار بين إمام وهنيدي عن مسلسل الاختيار، وضح من أسلوب الحديث أن التويتة تم عملها بالفوتوشوب من أجل زيادة عدد المشاركات.