فيديو| ريا أبي راشد ترقص مع ابنتها في يوم الرقص العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: شاركت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، جمهورها فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام. وظهرت ريا أبي في الفيديو وهي ترقص مع ابنتها "لولا كامارانو" رقصة جوفي الشهيرة. وعلقت ريا أبي راشد على الفيديو، قائلة: "نحن نحب الرقص، يوم رقص عالمي ‏سعيد للجميع، رقصة جوفي واحدة من أفضل الأشياء التي تقدمها لروحك".‏

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