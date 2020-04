8 أفلام رسوم متحركة يجب ان تشاهدوها مع أطفالكم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 01:47 صباحاً - أجمل ما حدث في فترة العزل الصحي الطوعي لمنع تفشي فيروس كورونا المفروض، هو لم شمل العائلات من جديد، ومن المؤكد ان كل حيلك للترفيه عن صغارك ومقاومة الممل أشرفت على النفاد، ولهذا تقترح عليكم الخليج 365 حيلة ستسعد الجميع وهي مشاهدة أجمل 10 أفلام رسوم متحركة تناسب الكبار والصغار وحققت وقت عرضها أعلى الإيرادات كما حصدت العديد من جوائز الأوسكار.

لديك قائمة طويلة جدا من الأسباب لمشاهدة هذا الفيلم مع أطفالك

Toy Story 3

في كل قوائم ترتيب افضل أفلام الرسوم المتحركة الصدارة لفيلم Toy Story 3 ليس لأنه حقق مليار دولار وقت عرضه، ولكن لأن قصته الفريدة مزجت كل الألعاب التي تجذب أنظار الصغار والكبار.

الفيلم من إنتاج شركة Pixar و إخراج ليي أونكريش، والأداء الصوتي للنجوم توم هانكس، تيم الين و دون ريكيلس وتدور أحداثه حول تخوف الألعاب من مستقبلها الغامض، واحتل المرتبة الأولى كأهم فيلم عام 2010 و صاحب المركز ال 11 في لائحة أنجح الأفلام في التاريخ، و ترشح لخمس جوائز أوسكار وفاز بجائزتين هما أفضل فيلم رسوم متحركة و أفضل موسيقى.

The Lion King

أقدم و أجمل أفلام الرسوم المتحركة على لائحة شركة ديزني التي استوحت القليل من مسرحيات شكسبير هامليت و ماكبيث لوضعها في قصة الفيلم الذي يعتبر أنجح الأفلام الكرتونية ثنائية الأبعاد و ثاني أنجح هذه الأفلام بشكل عام بإجمالي أرباح وصل لل (951,583,777 دولار).

الفيلم ترشح لأربعة جوائز أوسكار وفاز بجائزة أفضل أغنية لألتون جون (Can You Feel The Love Tonight) و حاز أيضاً على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة الأسد الصغير سيمبا ومغامرات تيمون و بومبا وقدم الأداء الصوتي ماثيو بروديك، جيريمي ايرونز و جيمس ايرل جونس، ومن إخراج روجير اليرس و روب مينكوف.

Finding Nemo

يمكنك أن تقدم لصغارك درسا صغيرا ومؤثرا عن "قيمة العائلة" بمشاهدة هذا الفيلم مع الاستمتاع بمغامرة البحث عن السمكة نيمو، واحتل الفيلم المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أفلام رسوم متحركة تحقيقا للإيرادات بأرباح قدرها (921,743,261 دولار) كما حقق الرقم القياسي العالمي بمبيعات ال (DVD) حيث تم بيع أكثر من 40 مليون نسخة منه و حاز على جائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم رسوم متحركة.

قدم الأداء الصوتي البيرت بروكس، ايلين ديجينيريس و اليكساندر غولد، والفيلم من كتابة و إخراج اندرو ستانتون و من إنتاج شركة Pixar.

Snow White and the Seven Dwarfs

فيلم سنووايت والأقزام السبعة، يشبه قصص الجدات التي يفتقدها الأطفال الآن ويحن لها الكبار ويروي قصة الأميرة سنووايت بعد نفيها إلى الغابة بمؤامرة من زوجة والدها الشريرة، وهناك يجدها 7 أقزام يعملون بمنجم يرحبون بها في منزلهم ويرعونها حتى تعود إلى قصر والدها الملك.

الفيلم مُقتبس من قصة بياض الثلج لالأخوان غريم التي ظهرت في عام 1812، وقامت بالأداء الصوتى لشخصية الأميرة الممثلة أدريانا كاسيلوتى وشاركها هاري ستوكويل، لوسيل لا فيرن.

Advertisements

Zootopia

يحكي الفيلم عن الآرنبة جودي هوبس التي تحاول إثبات جدارتها في عملها ضمن قوات البوليس وتتحالف مع ثعلب "نصاب" لمساعدتها في حل لغز قضية غامضة.

عرض الفيلم عام 2016، وهو من إنتاج استديوهات والت ديزني و من إخراج بيرون هوارد، ومن بطولة جينيفر غودين وجيسون بيتمان إضافة إلى المغنية شاكيرا والنجم إدريس ألبا وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة اختيارات النقاد، وجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة.

Pinocchio

هل تريد ان يكتسب أطفالك صفات الشجاعة والصدق وعدم الأنانية؟ وفر كل محاضراتك واستمتع معهم بمشاهدة هذا الفيلم المقتبس عن قصة بينوكيو: حكاية دمية من كارلو كولودي، وتدور أحداثه حول دمية خشبية تتمنى لو أصبحت طفلا حقيقيا وتستجيب حورية زرقاء لأمنيته، ولكن بثلاثة شروط وهي أن يخوض مغامرة يثبت من خلالها أنه "شجاع، صادق، وغير أناني" وتقبل الدمية التحدي وتخوض مغامرات تنطوي على العديد من الصراعات الكوميدية مع مجموعة من الشخصيات الشريرة.

Frozen

لديك قائمة طويلة جدا من الأسباب لمشاهدة هذا الفيلم مع أطفالك فقد احتل عام 2013 قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للايرادات بمليار و274 مليون و219 ألف دولار، كما حصل على أوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة" وأوسكار "أفضل أغنية أصلية".

وتدور أحداث الفيلم حول أميرتان إلسا وآنا حيث تمتلك إلسا قوةً خارقةً بإمكانها خلق الثلج والجليد، ولكنها قمعت تلك القوة بسبب حادثة أصابتها بصدمة، وأثناء حفل تنصيبها كملكةٍ تخرج الأمور عن السيطرة و تهرب إلسا، حينها تقرر صديقتها آنا اصطحاب كريستوف وأوليف في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل إيجاد إلسا وإنقاذ المملكة قبل فوات الأوان.

Mulan

تدو أحداث الفيلم حول بنت اسمها هو مولان تذهب إلى الجيش الصيني بدلاً عن والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، فتتنكر على أنها رجل ويرافقها في رحلتها تنين أسطوري صغير الحجم وصرصور، وعندما بدأت الحرب أنقذت قائد الجيش، ولكنها جُرحت أثناء المعركة فعرف الجنود أنها فتاة وكان عقابها الإعدام، إلا أن قائد الجيش عفى عنها لإنقاذها حياته، وبعد ذلك تعرف أن المتطرفين سيهاجمون العاصمة أثناء الاحتفال بالعيد الصيني وعندما تحاول أن تنذر الجيش لا أحد يصغي لها ويبدأ الهجوم بالفعل فتتصدى له وتنقذ الإمبراطور وتحصل على ثقة قائد الجيش الذي يطلب يدها من والدها للزواج.

شارك في الأداء الصوتي مينغ-نا وين، إيدي ميرفي، بي. دي. وونج، لي وتسبب نجاح الفيلم في تشجيع شركة ديزني على طرح ثلاثة نسخ جديدة منها واحدة تم تأجيل عرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"