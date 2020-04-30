نيفين أنور تشارك حسام داغر بالدخول في عالم المرضي النفسيين بشقوق

تشارك الفنانة نيفين انور الفنان حسام داغر، بتصوير أحدث أفلام "شقوق" والذي يقوم بتأليفه وإخراجه والتمثيل فيه أيضا، وينتهي منه خلال الأيام المقبلة ليكون جاهز للمشاركة في مهرجان الأفلام العالمية بكوبنهاجن.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى المصحات النفسية، والتي يتواجد بها العديد من المرضى النفسيين، ويتناول قصص حياتهم وما السبب في الذي وصل له ، كل من خلال فكره.

وقام داغر، بعمل مقدمة صوتية على لسان طبيب نفسي في بداية الفيلم يشرح فيها مفهوم المرض النفسي، ووجهة نظره في تكوين المرض النفسي ومن السبب في تواجده وهو مختلف عن المفهوم القديم له.

وقال داغر، خلال بيان صحفي إن الفيلم من أجل المهرجان العالمي للأفلام في كوبنهاجن باوربا، وهو المهرجان الوحيد الذي يرشح الأعمال للمشاركة في مهرجان الأوسكار، ومن المتوقع أن يقام المهرجان هذا العام أونلاين، بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف قائلا: العمل هو المشروع الثالث لي في الأفلام القصيرة، أول مشروع كان فيلم شاهد وحيد، وكان فيه محمد ممدوح وحمزة العيلي وآخرين، وثاني فيلم كان البينو، والذي شارك في مهرجان كييف للأفلام القصيرة، أما فيلم شاهد وحيد فقد شاركت به في

مهرجان بلجراد ومهرجان ارهوس للسينما العربية في الدنمارك.

ويشارك داغر، في السباق الرمضاني في مسلسل النهاية مع النجم يوسف الشريف، والذي يعود من خلاله الأخير للدراما بعد غياب منذ مسلسل كفر دلهاب.

وفي السياق ذاته اعربت نيفين أنور، عن سعادتها الكبيرة إزاء المشاركة بالفيلم القصير، مؤكدة ان الهدف هو تمثيل مصر في المحافل العالمية، مضيفا انها تعشق التمثيل والدراما، وهذه الخطوة ستكون بداية حقيقية لها.

الفيلم من بطولة بطولة حسام داغر و محمد وحيد وادم ايوب وعلي محمدو نيفين انور وصولا عمر و اسما مهدي وابراهيم نور وعبد الرحمن هاني و احمد اسامه وهشام طارق و محمد فتحي و محمود السيسي،ومدير التصوير حسن التركي صلاح التركي وموسيقى تصويرية حسن غانم وبوستر ودعاية عمرو عيد.