أحمد فهمي وأكرم حسني يتبرعان بالدم في سادس حلقات رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، يإستيقاظ أحمد فهمى (تيمون)و أكرم حسنى (بومبا) على خبر انتشار فيروس الإنفلونزا فى الجو، ليقرر تيمون شرب كل السوائل الموجودة فى المنزل ومنها العصير الخاص ببيومي فؤاد (عيد)، والذى يطلب منهما شراء عصير بدلاً من الذى شرباه.

وتتابع الحلقة بخروج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير حيث يجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهم فكرة فتح مشروع

عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير، ويصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.

وتتوالى الأحداث بسحب تيمون دماً كثيراً من والده عيد، ويخرج مع بومبا للشارع ويسحب دماً من عم عبده الفكهانى، ويتجهان لأحمد فهيم صاحب مقولة سطح الواد

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حمادة فى مسلسل (ريح المدام) الذى قدمه الثنائى أكرم حسنى وأحمد فهمى، متنكرين فى شخصيتى ممرضى بجمعية المصل واللقاح، ويقول لهما فهيم المقولة الشهيرة "هاخدكوا فوق سطح الواد حمادة".

يذكر ان مسلسل رجالة البيت: من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.