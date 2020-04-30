رواد تويتر يشيدون بحمادة هلال في برنامج أغلب السقا

استضافت النجمة رزان مغربي اليوم الأربعاء الفنان حمادة هلال ليحل ضيفا على برنامج "إغلب السقا" ليصبح الضيف السادس للبرنامج الترفيهي.
ويعد برنامج " إغلب السقا" تقدمه النجمة رزان مغربي و يذاع على فضائية "إم بي سي" في السابعة مساء كل يوم وتدور فكرته حول تسابق يومي بين أحمد السقا وفنان جديد.
وعقب الحلقة أصبح حمادة هلال ضمن الأكثر بحثُا على موقع "جوجل" وعلى تويتر أيضًا
وسحب الكوره من الجنب مت ضحك".
نور سخرت "أحمد السقا : هتغلبني يحماده، حماده هلال : لا هكسبك".
مروان علي قال "حماده هلال لما غش
سمية "كتشفت اني من فانزات حمادة هلال"، أما عطر الليل كتبت "والله حمادة هلال ذكي حبيته ان شاء الله يكسب".
وحساب أخر كتبت مغردة "حلقه اليوم تجننننن حماده هلال مقضيها غش".
أية حسني كتبت "احنا هنجيبكوا ف البرنامج وكانكوا هتغلبوه"، أما حمادة سامي فكتب "السقا عامل سلسلة انتصارات اطول من اندر تيكير ف راسلمنيا اغلب السقا".
أحمد يعقوب كتب "من بداية رمضان الحلقات حلوه بس حلقة اليوم مع حمادة هلال .. انزعجنا بالاغاني طول الحلقه امس نوال الزغبي ماغنت".
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