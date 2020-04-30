دينا الشربيني تواجه الجميع للمرة الأولى في لعبة النسيان

بعد العديد من الانهيارات التي خاضتها رقية (دينا الشربيني) في لعبة النسيان، قررت وأخيرًا مواجهة الجميع وتقبّل الأمر، وبدأت ذلك بمقابلة الشقيق التوأم لعشقيها المقتول عمرو (أحمد داود) وطلبت منه الحديث عن خالد (أحمد داود) كي يساعدها على تذكره، حتى تكشف دوافعها لخيانته لو كانت خانته.

وكشفت الحلقة الخامسة من المسلسل عن تسلل رقيّة إلى منزل يحيى الشيّال (محمود قابيل)، بعدما علمت من زوزو (رجاء الجداوي) بمرض ابنها، لكن كشف نادر (علي قاسم) الأمر وطلب منها أن تأتي لزيارة

ابنها لأنها هي الوحيدة التي بمقدورها مساعدته، وقابلت رقية ابنها يحيى (آدم وهدان) ليحتضنها وتتحسن حالته، بينما هي تظل عاجزة عن تذكره.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال

الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".