محمد رمضان يتعرض لحادث سير من تدبير أشقائه.. في سادس حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بإعتراف روجينا (المعلمة فدوة) بحبها لمحمد علاء (ياسر) شقيق أحمد زاهر (فتحي)، وخلال تواجده في غرفة نوم فدوة، يحضر فتحي ويضطر ياسر للإختباء حتى لا يكتشف شقيقه تواجده في غرفة نوم زوجته.

وتتوالى الأحداث بتهديد طليق نور اللبنانية (علا) لمحمد رمضان (رضوان البرنس) من خلال رسالة على هاتف (علا)، حيث ترسل والدتها لرضوان البرنس لتحذره وتطلب منه تحرير محضر لطليق ابنتها خوفاً عليه، ولكن رضوان يرفض ويعترف لعلا أمام والدتها بحبه لها منذ الصغر، ويوعدها بان يقف معها مهما حدث.

وتضمنت الحلقة ايضاً ذهاب ريم سامي (نورا) الى محامي

لكي يستخرج تصريح زيارة لخطيبها محمد مهران (حماده) في السجن، بعد النطق عليه بالحكم ٣ سنوات مع الشغل، بعد سرقته لمحل مجوهرات زوج شقيقته علا.

وتتابع الحلقة بإكتشاف نجلاء بدر (لبنى) صورة ل نور اللبنانية (علا) في بنطلون رضوان، وتقرر ان تترك له المنزل وتطلب منه الطلاق.

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كما تشهد الحلقة مواجهة بين ريم سامي (نورا) وشقيقها رضوان حيث تتهمه بمشاركته لحمادة خطيبها في سرقة محل المجوهرات وتركه لوحده، ليرد "رضوان" وينفى علاقته بموضوع السرقة، ويؤكد لها بأن ورثها من والدها في الحفظ

والصون، فتحذره "نورا" ان يأخذ إحتياطاته من أشقائه كلهم.

وتنتهي أحداث الحلقة بإعتراف رضوان لزوجته لبنى بأنه كان يحب علا منذ صغره ولكنه لن يستمر في هذا الحب، ويوعدها بانه لن يتعامل معها خلال الفترة القادمة غير من خلالها، وفي الوقت الذي يقرر فيه أن رضوان البرنس ان يكسر وصية والده، ويعطي أخواته نصيبهم في الميراث يتعرض لحادث سير من تدبير أخيه فتحي بمشاركة إخواته.

يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.