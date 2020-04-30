جان يامان يرقص التانغو مع هذه المرأة في منزله-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت غوفين يامان والدة النجم التركي ​جان يامان​ مقطع فيديو مصور يظهرها وهي ترقص مع ابنها التانغو في المنزل وقد بدا في الخلفية آلة الدرامز الموسيقية، كما نشره جان أيضاً في صفحته وعلق عليه :"أشعر بأنني محظوظ لأنني تمكنت من مشاركة مثل هذه اللحظات المميزة مع أمي. إنها تساعدني على تعلم رقصة التانغو ، كم هذا رائع! الفيديو أعلاه هو في الأساس حول ما نحن قادرون عليه ، في غضون أسبوعين فقط. نتطلع إلى التحسن الرقص، لا استطيع ان اشكرها بما فيه الكفاية ولن أنسى".

وبدا جان مرتدياً سروالاً باللون البني الفاتح وقميصاً أسود أما والدته فكانت ترتدي فستاناً أسود بلا كمين وبشق جانبي وصندل أسود، ويظهر أنها تحاول تعليم جان رقصة التانغو إذ أرفقت المقطعين بوسم لأحد الراقصين المعروفين.

ووللقيام بما هو مفيد في ظل الحجر المنزلي الذي يخضع له جان يامان وعائلته، يعتقد أن تعلم رقص الصالونات هو من أحد هذه الهوايات التي يمكن ان تشغله وتسليه وتملأ وقت فراغه، كذلك فإن الرقص يبعث على الفرح فكيف بين أم وابنها.

وقد عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم الشديد برقص الأم مع ابنها وأشادوا به وجقق في أول ساعة بعد نشره ما يفوق الـ672 ألف علامة إعجاب.