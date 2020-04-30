كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مها نصار لـ"الخليج 365 الفني": دوري في "الاختيار" كان مفاجأة بالنسبالي.. وهذا ماجذبني لـ"الفتوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*تجربة "الاختيار" إضافة لمشوارى الفنى

*الناس كرهتني بسبب شخصية شقيقة عشماوي

*لا أحب برامج المقالب ولا أتقبل هذا النوع من الهزار

*شخصية "زينب" في مسلسل الفتوة مفاجأة كبيرة

*أخذ خطواتي الفنية بشكل دقيق وغير متسرعة ولا أهتم بالانتشار

منذ ظهورها الأول في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، ولاقت إعجاب كثير من قبل الجمهور والنقاد، حيث أدت دور شقيقة هشام عشماوي، بشكل متمكن بعيد عن الانفعال والتصنع، وهى دائماً ما تختار أدوارها بعناية ودقة، ويعرض لها حالياً مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال.

أجرى "الخليج 365 الفني" حواراً خاص مع الفنانة مها نصار، التى تحدثت فيه عن تجربتها فى مسلسل"الاختيار"، كيف استعدت لشخصية شقيقة هشام عشماوي، ما جذبها للمشاركة في "الفتوة"، وغيرها من الأمور المتعلقة بها، وإلى نص الحوار،،

* في البداية،، كيف كانت تجربتك فى مسلسل "الاختيار"؟

تجربتي في هذا العمل مفيدة جداً ولطيفة بشكل كبير، فأنا كنت أتمنى أن أشارك في هذا العمل، ولو بدور صغير، وعندما تواصل معى الدكتور بيتر ميمي، وافقت على الفور، بدون أن أعرف ما الشخصية التى سوف أقدمها، وهذا ليس المعتاد على فأنا دائماً اقرأ وأعرف الشخصية أولاً، ثم بعد ذلك أوافق على العمل.

* هل كان لديك تخوف من تقديم شخصية شقيقة هشام عشماوي؟

لا لم أكون متخوفة، ولكن كنت حريصة على أن تخرج الشخصية بطريقة صحيحة، لأنني أجسد شخصية حقيقية، فلابد أن أقدمها بأمانة كاملة.

* كيف استعدت لشخصية شقيقة هشام عشماوي؟

بدأت اجمع معلومات عن الشخصية الحقيقية، وعن العائلة بأكملها، وظروفها وتاريخها، وأقرأ كتير عن الإخوان، ونحن عشنا في أحداث 2012، فالأحداث ليست غريبة علينا.

* بعد أول مشهد لك في أول حلقة من المسلسل لفت انتباهي الناس بشكل كبير ..كيف كان شعورك؟

عادة لا التفت إلى ردود أفعال الناس في البداية واحرص على تقديم الشخصية بشكلها الصحيح، وبعد اللقطة الأولي تفاجأت بردود أفعال الناس، لأن الناس صدقت الشخصية بشكل كبير، واقتنعت بها.

* وما أبرز تعليق لفت انتباهك من قبل الجمهور؟

كثير من التعليقات، فبدأت الناس تهاجمنى بالسب والشتائم، وأنهم بيكرهوني، وهذا يدل على نجاح وقوة تأثير الشخصية عليهم، ثم بعد ذلك الناس بدأت تفصل بين مها نصار وهذه الشخصية.

* هل واجهتك صعوبة عند تقديم شخصية شقيقة عشماوي؟

نعم واجهت صعوبات كثيرة، لأني بقدم فكر عكس فكري ومبدئي، فأنا ضد التطرف الديني، ولا أحب الإخوان، ولكن كان لابد على، أن أجسد الشخصية بطريقة صحيحة وتكون صادقة ومقنعة.

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* كيف أثرت تجربة الاختيار على مشوارك الفني؟

هذه التجربة إضافة إلى مشواري الفني، وهذا العمل لن انساه.

* وماذا عن تجربتك في مسلسل "الفتوة"؟

مسلسل "الفتوة"، من أجمل التجارب التى قدمتها، فهو يناقش حقبة زمنية جميلة جداً، في حى الجمالية، وهذه الفترة لم نعيشها من قبل، فترة الترابط الأسري، فالناس تشعر وكأنها في بيت واحد رغم الصراعات في المسلسل ولكن كان هناك روح جميلة، وورق المسلسل مكتوب بشكل جميل جدا، ومع نجوم كبيرة فالعمل كان مشجع جدا أن أشارك فيه.

* ما التغيرات التي ستحدث لشخصية زينب خلال الحلقات القادمة؟

شخصية "زينب" ستكون مفاجأة، فخلال الحلقات القادمة ستتبروز شخصيتها، وعامة شخصية زينب قمة في الإنسانية، رغم أنها لا تنجب ولكن بها مشاعر غير طبيعية، فهى تحب شقيقها ووالدتها، وفى تطورات ستحدث للشخصية خلال الحلقات القادمة.

* هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟

لا هناك القليل من المشاهد وإن شاء الله سوف ننتهي منها في وقت قصير.

* كيف كانت كواليس العمل مع ياسر جلال؟

ممتعة جداً، وأنا سعدت بالعمل معه، فهو من الشخصيات الجميلة جدا سواء على المستوى الفنى أو الشخصى.

* ما أقرب شخصية قدمتيها خلال مشوارك الفني إلى قلبك؟

أنا أحب كل شخصية قدمتها وأشعر كأنها بصمة في مشواري، فأنا أحب شخصية أمينة في "طايع"، وأحب "نعمة" في واحة الغروب، وأحب كثيراً "زينب" في "الفتوة".

* ماهى معايير اختيارك للدور المقدم لك؟

أنا أحب الأدوار والشخصيات المختلفة التى لم أقدمها من قبل، وأحب أن يكون الدور مميز ويترك بصمة في عقول المشاهدين، وأنا لا يهمني الانتشار بقدر ما يهمني الدور القيم.

* ما رأيك فى برامج المقالب التى تعرض في رمضان؟

أنا لا أحب نوعية هذه البرامج ولا أتقبل الهزار فيها، ولا اوافق عليها تماماً.

* في نهاية حديثنا،، مع من منّ نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى العمل معه؟

هناك الكثير من نجوم الزمن الجميل أبرزهم رشدي أباظة، شكرى سرحان، إسماعيل يس، زينات صدقي.