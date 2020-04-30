كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر من هو أشرف مهدى.. الأحق في تقديم دور عشماوي كما طالب رواد السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أشرف مهدى، قريبة جداً في الشكل بينها وبين صورة هشام عشماوى، وطالب الجميع بأحقية أشرف مهدى في تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى.

من هو أشرف المهدى:

_أشرف مهدي تخرج في كلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان.

_تم تعيينه كمعيد وتدرج في الترقي والآن يعمل كأستاذ مساعد بقسم الجرافيك حيث يقوم بتدريس فن إخراج الرسوم المتحركة.

_عمل بالمسرح من خلال فريق اتيليه المسرح (كلية الفنون الجميلة) حيث قام بالتمثيل والتأليف والإخراج.

_قدم خلال مشواره الفني ثلاث مسلسلات هما "رأس السنة، هذا المساء، تحت السيطرة".

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قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.