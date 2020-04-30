ما حقيقة إصابة احمد فهمي بسرطان المرئ؟

حالة من الجدل الشديد أثارها الفنان أحمد فهمي بعد ان أعلن خلال الأيام الماضية أنه يستعد لإجراء عملية جراحية جديدة في المرئ بعد العلميات التي أجراها خلال الأشهر الماضية.

وتردد الكثير من الأخبار حول الحالة الصحية للفنان أحمد فهمي وقيل انه مصاب بسرطان المرئ أنه يقوم بإجراء عمليات جراحية خلال الفترة الماضية من أجل هذا المرض.

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وخرج الفنان أحمد فهمي في تصريحات صحفية وأكد علي انه لا يعاني من سرطان المرئ كما تردد وأن ما قيل مجرد شائعات ليس أكثر، وأنه يعرف حقيقة مرضه ويتعامل معها بشكل طبيعي، وأشار إلي ان طبيبة الفرنسي قد طالبه بالتوقف عن تصوير رجالة البيت بسبب أن حالته الصحية لا تسمح بذلك إلا أنه تجاهل كافة نصائح الطبيب بسبب العاملين بالمسلسل وأنه من الممكن أن يعود عليهم ضررا كبيرا بسبب توقف العمل.

يشار إلي أن الفنان أحمد فهمي يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل رجالة البيت مع الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد وغيرهم الكثيرين من نجوم الكوميديا وقد تعرض خلال الأيام الماضية لإنتقادات شديدة بسبب الأحداث التي يقدموها خلال أحداث المسلسل والتي لا تعتمد إلا علي السخرية من الأعمال الفنية القديمة فقط .

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