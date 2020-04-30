ابنتا زينب فياض بشخصيتي "بكيزة وغلول"

ظهرت حفيدتا الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من ابنتها زينب فياض ، بصورة وهما تعتمدان مظهراً أشبه بمظهر شخصيتي بكيزة وزغلول في الفيلم الذي أدت بطولته الفنانتان القديرتان إسعاد يونس وسهير البابل، وقامت فياض بنشر الصورة على صفحتها على "انستاغرام".

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "أولاً تحية كبيرة للممثلة القديرة إسعاد يونس، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بطرافتهما وخفة دمهما. "



كما نشرت زينب فيديو لابنتها الكبرى وهي تؤدي مشهداً تمثيلياً تقوم فيه بدور مدام بكيزة وتطلب بيتزا من أحد المطاعم.

كما أشعلت دانييلا ابنتها الصغرى الحساب وهي تؤدي دوراً مشابهاً قبل أن تبدأ بالرقص بطريقة محببة جداً، وعلقت عليه قائلة: "وهيدا أول فيديو احضروا للآخر لتعرفوا شو الشي اللي دانييلا ما قدرت تدفع حقوا لحتى قالت خلص بدي بس الثوم،كل الحب لصاحبة السعادة اللي خلتنا نعشق مسلسل بكيزة وزغلول".

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كما نشرت زينب صورة لها وهي مرتدية اللون الأخضر وأرفقتها بتعليق : اشتقتلكن كتير، انشاءالله تكونو جميعا بالف خير.